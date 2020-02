LASK-Coach Valérien Ismaël: "Das Leben hat wieder einen Sinn"

Es war das letzte Bundesliga-Spiel im Jahr 2019: Der LASK und Sturm verabschiedeten sich am 15. Dezember mit einem 3:3 in Pasching in die Winterpause, nachdem die Grazer schon mit 3:0 geführt hatten. Heute stehen einander die beiden Mannschaften im Schlager der ÖFB-Cup-Viertelfinales wieder gegenüber (18 Uhr). Der LASK hat wieder Heimvorteil. Gespielt wird aber dieses Mal nicht in der Raiffeisen Arena, sondern im Linzer Stadion auf der Gugl, wo der Bundesliga-Zweite im Herbst schon die Europacup-Heimspiele ausgetragen hat.