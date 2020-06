LASK: Abschied eines Traditionsvereins

Das Urteil wird auch zur Niederlage für Vereinspräsident Peter-Michael Reichel, der den Klub Anfang des Jahrtausends allerdings vor dem finanziellen Ruin gerettet hatte, aber zuletzt von den eigenen Fans ständig zum Rücktritt aufgefordert wurde. Der Präsident war am Dienstag zu keiner Stellungnahme erreichbar, es scheint aber gesichert, dass der 59-Jährige den Klub auch in der Regionalliga führen wird, weil er sich bei einem Wechsel mit rund sechs Millionen Euro abfinden lassen will.

Trainer Walter Schachner ("Schade um die Mannschaft, sie hat zuletzt in der Meisterschaft große Moral gezeigt") wird Linz auf jeden Fall den Rücken kehren. "Ich bin offen für alle Angebote, auch für das Ausland." Freilich aber auch für die Austria. "Es hat noch kein Gespräch gegeben, aber es wäre eine Supersache, wenn ich zur Austria zurückkehren könnte", sagt der 55-Jährige. Nachsatz: "Wie ich gelesen hab’, wollen es auch viele Fans."

Welche Fans ihm nächste Saison zujubeln werden, weiß auch Tormann Thomas Mandl noch nicht: "Zunächst muss ich den Schock verdauen. Aber ich werde den Klub verlassen."