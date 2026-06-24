Hoeneß verrät: Bayern und ÖFB-Star Laimer sind sich einig

Lange wurde verhandelt, jetzt sollen sich die beiden Parteien einig sein: Konrad Laimer verlängert seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München . Das verkündete Ehrenpräsident Uli Hoeneß laut Sport1 bei einer Veranstaltung. Demnach soll man sich in den wichtigsten Punkten geeinigt haben, es fehle nur noch die Unterschrift.

Laimer spielt seit 2023 beim FC Bayern, kam damals von RB Leipzig. In München gilt der 29-jährige Salzburger mittlerweile als absoluter Leistungsträger, ist dort auf verschiedenen Positionen im Einsatz. In der abgelaufenen Saison stand er in 47 Spielen auf dem Platz, steuerte dabei drei Tore und 13 Vorlagen bei.

Aktuell weilt Laimer mit dem ÖFB-Nationalteam bei der WM in Nordamerika. Am Sonntag steht für die Österreicher in Kansas City das letzte Gruppenspiel gegen Algerien auf dem Programm.