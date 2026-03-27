WM-Helden: Konrad Laimer im Portrait

Steckbrief Position: Allrounder

Allrounder Jahrgang: 1997

1997 Aktueller Verein: Bayern München

Bayern München Größe: 1,80 m

1,80 m Laimer im ÖFB-Team: 55 Spiele, 7 Tore, 31 Siege, 9 Unentschieden, 15 Niederlagen

Der Familienvater Laimer ist seit Juni 2023 mit seiner langjährigen Partnerin Ines-Sarah verheiratet. Im Dezember 2024 kam eine Tochter zur Welt. "Unser kleines Weihnachtswunder ist hier", schrieb Ines-Sarah auf Instagram.

Die Wurzeln Konrad Laimer stammt aus Abersee am Wolfgangsee. Der Salzburger wechselte schon mit zehn Jahren vom Salzkammergut in den Nachwuchs von Red Bull.

Der Umworbene Die Zukunft von Laimer ist ungewiss. Bis 2027 steht er bei den Bayern unter Vertrag. Er soll aktuell 6,6 Millionen Euro pro Jahr verdienen und ein Angebot über acht bis neun Millionen Euro abgelehnt haben, weil Kollege Upamecano künftig 20 Millionen verdient. Andere Klubs zeigen Interesse.

Der Brasilianer Laimer war stets für hohe Laufleistungen bekannt. Seit einem Traumtor mit der Ferse wird er von Bayern-Fans auch "Konradinho" oder "Laimerson" genannt.

Der Allrounder Keine Journalisten-Frage nervt Laimer so sehr, wie jene nach der Lieblingsposition. Er hat im Team schon sechs verschiedene Positionen gespielt. Am besten ist er wohl als rechter Verteidiger.