WM-Helden: Konrad Laimer im Portrait
Der 28-Jährige ist im Nationalteam nicht wegzudenken. Mittlerweile ist der Familienvater international extrem gefragt – und er kennt auch seinen Wert. Den zwölften Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Allrounder
- Jahrgang: 1997
- Aktueller Verein: Bayern München
- Größe: 1,80 m
- Laimer im ÖFB-Team: 55 Spiele, 7 Tore, 31 Siege, 9 Unentschieden, 15 Niederlagen
Der Familienvater
Laimer ist seit Juni 2023 mit seiner langjährigen Partnerin Ines-Sarah verheiratet. Im Dezember 2024 kam eine Tochter zur Welt. "Unser kleines Weihnachtswunder ist hier", schrieb Ines-Sarah auf Instagram.
Die Wurzeln
Konrad Laimer stammt aus Abersee am Wolfgangsee. Der Salzburger wechselte schon mit zehn Jahren vom Salzkammergut in den Nachwuchs von Red Bull.
Der Umworbene
Die Zukunft von Laimer ist ungewiss. Bis 2027 steht er bei den Bayern unter Vertrag. Er soll aktuell 6,6 Millionen Euro pro Jahr verdienen und ein Angebot über acht bis neun Millionen Euro abgelehnt haben, weil Kollege Upamecano künftig 20 Millionen verdient. Andere Klubs zeigen Interesse.
Der Brasilianer
Laimer war stets für hohe Laufleistungen bekannt. Seit einem Traumtor mit der Ferse wird er von Bayern-Fans auch "Konradinho" oder "Laimerson" genannt.
Der Allrounder
Keine Journalisten-Frage nervt Laimer so sehr, wie jene nach der Lieblingsposition. Er hat im Team schon sechs verschiedene Positionen gespielt. Am besten ist er wohl als rechter Verteidiger.
Teil 12/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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