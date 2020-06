Lahm: Kleiner Mann für große Tore

Eine Serie der Deutschen ist beeindruckend. Seit 23. Juni 2004 ist Deutschland in einem Pflichtspiel ungeschlagen, wenn man 1:0 in Führung gehen konnte. Damals verlor man im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien 1:2 und schied aus.

Im Viertelfinale gegen die Griechen in Danzig erzielte einer das so wichtige 1:0, der schon 2004 dabei war: Philipp Lahm spielte damals wie auch Bastian Schweinsteiger und Miroslav Klose. Der 28-Jährige erzielte das 44 1:0 für Deutschland in den letzten 56 Pflichtspielen und leitete den 43.

Der 28-jährige Lahm trifft nicht oft im Nationalteam – er ist ja Verteidiger. Sein 1:0 am Freitag war sein erst fünfter Treffer in 90 Länderspielen. Aber der Münchner ist einer, der durchaus wichtige Tore erzielen kann. So etwa bei der WM 2006 in Deutschland: Im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica, das noch dazu in seiner Heimatstadt München stattfand, erzielte Lahm das 1:0 und leitete das Deutsche Sommermärchen ein, das erst im Semifinale gegen Italien endete.

Ein Duell, das auch dieses Mal möglich wäre‚ wenn die Italiener am Sonntag im Viertelfinale die Engländer besiegen können.