Überraschungsteam Girona legte im Rennen um Rang eins Sieg vor

Girona hat im Kampf um die Tabellenspitze in der spanischen LaLiga vorgelegt. Das Überraschungsteam der laufenden Saison setzte sich am Samstag zu Hause gegen Valencia mit 2:1 durch und zog damit zumindest für wenige Stunden um drei Punkte am bisherigen Leader Real Madrid vorbei. Die "Königlichen" mit ÖFB-Star David Alaba treffen auf Granada. Girona führte erst spät die Wende herbei, Cristhian Stuani avancierte mit einem Doppelschlag (82., 88.) zum Matchwinner.

Für Girona war es der siebente Sieg in den jüngsten acht Pflichtspielen, in denen es keine Niederlage gab.