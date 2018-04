La Castellane: Zu Gast in Zinedine Zidanes Viertel

La Castellane, einst musterhafte Sozialsiedlung im Norden von Marseille, errichtet Anfang der 1960er für Flüchtlinge des Krieges in Algerien (1954–1962). Hier, in diesem Quartier unweit des Mittelmeers und in Sichtweite des Stadtzentrums, in einem der Problemviertel der südfranzösischen Hafenstadt, wuchs der berühmteste Fußballer der Metropole auf: Zinédine Yazid Zidane. Mit Real ist der nunmehrige Trainer nach dem 2:1 in München auf dem Weg zum dritten Triumph in der Champions League in Folge.

Geboren wurde „Zizou“ 1972, als letztes von fünf Kindern einer Berberfamilie, die noch vor dem Beginn des Algerien-Krieges nach Frankreich ausgewandert war. In Saint-Denis, jener Pariser Vorstadt – in der heute das Stade de France steht und wo Zidane mit dem Gewinn des WM-Titel 1998 seinen größten sportlichen Erfolg gefeiert hat – hatte sein Vater Smail Probleme, seine Familie zu versorgen.

Erst als die Zidanes in den Süden Frankreichs gingen und Mitte der 1960er in Marseille den zweiten Neuanfang wagten, ging es besser. Weil Smail Zidane neben seinem Job in einem Lagerhaus auch einen als Nachtwächter annahm. Reich waren die Zidanes nicht. „Wir hatten nie viel, aber immer genug“, erzählt der beste französische Fußballer der Geschichte. Fußball spielten sie alle, die vier Söhne der Zidanes. Der Talentierteste war der Jüngste. Auf der Place de la Tartane, dem Hauptplatz, hat Zinédine seine ersten Fußballschuhe zerrissen. Gewohnt hat die Familie gleich ums Eck.

Zinédine Zidane wuchs unter „Beurs“ auf – das sind wie er in Frankreich geborene Kinder von Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien in Nordafrika. Alle haben einen engen Bezug zu Marseille, einen noch engeren zu ihren Wohnblocks. „Ich bin stolz auf die Gegend, aus der ich stamme, und ich werde nie die Leute vergessen, mit denen ich aufwuchs. La Castellane ist immer noch meine Heimat“, sagt der dreimalige Weltfußballer.