Kurz nach Kasachstan und zurück: Ein Legionär über sein Abenteuer

Weil ein paar Prozent der Landesfläche in Europa liegen, zählt der Verband zu den 55 Mitgliedsverbänden der UEFA. Serienmeister FC Astana kennt man aus dem Europacup, spielte im Herbst 2016 sogar in der Champions League. Der Rest der Liga ist schon eher was für Experten. Einen solchen hat Zatl auch vor seiner Unterschrift um Rat gefragt.

Tomas Simkovic, einst bei der Wiener Austria und von 2014 bis 2018 Legionär in Kasachstan, erzählte Positives. Zatl selbst machte zunächst ähnlich gute Erfahrungen. Fünf Wochen war er in Taras, gewohnt hat er im Spielerhotel am Trainingsgelände. In Zwei Ligaspielen erzielte er ein Tor und bereitete eines vor. Zu den meisten Auswärtsspielen wird in Kasachstan – dem neuntgrößten Land der Welt – geflogen.

Und die großen Distanzen bringen auch unterschiedliche Witterungen mit sich. In Almaty setzte es bei minus sieben Grad eine Niederlage, eine Woche später gewann man zu Hause bei 20 Grad plus gegen Schymkent mit 3:2.