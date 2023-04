Kurioses Mbappé-Tor zu wenig bei PSG-Heimniederlage

Auch ein kurioser Treffer von Kylian Mbappé hat Spitzenreiter Paris Saint-Germain nicht vor einer unerwarteten Heimniederlage in der französischen Liga bewahrt. Der Spitzenreiter verlor am Sonntag nach langer Unterzahl 1:3 gegen den Zehnten Lorient. Für PSG war es in einer bisher enttäuschenden Saison trotz noch klarer Tabellenführung ein Rückschlag auf dem Weg zum angestrebten Meistertitel.