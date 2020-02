Kurioser Platzverweis: Spieler stoppt Angriff mit zweitem Ball

Mit einem zweiten Ball in der Hand lief Kostov dem gegnerischen Angreifer nach und warf diesen auf jenen Ball, den der Angreifer eben noch am Fuß führte. Der Schiedsrichter pfiff die kuriose Szene ab und zeigte dem Schuldigen die rote Karte. Kostov ging unter Protesten seines Teams vom Platz, in der Nachspielzeit musste man sogar noch das 0:1 hinnehmen.