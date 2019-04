Kuriose Szenen in England: Leeds schenkt Aston Villa ein Tor

Die Partie an der Elland Road verlief äußerst turbulent. Beim Führungstreffer von Leeds gingen die Aston-Villa-Profis davon aus, dass die Gastgeber den Ball wegen einer Verletzung eines Spielers ins Out schießen würden und verzichteten deshalb auf Gegenwehr. Nach dem Tor kam es zu Tumulten. Leeds-Trainer Marcelo Bielsa sah ebenfalls ein unsportliches Verhalten seiner Mannschaft und ordnete an, den Gegner ein Tor erzielen zu lassen, was auch geschah.