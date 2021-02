Kuriose Szene: Schiedsrichter verhindert Tor im Spitzenspiel

Schiedsrichter können es ja nur selten allen Beteiligten recht machen. Fehler passieren immer wieder, in Mexiko kam es am Sonntag-Abend allerdings zu seiner sehr ungewöhnlichen Szene. Im Spitzenspiel standen sich der Drittplatzierte CD Cruz Azul und Tabellenführer Deportivo Toluca gegenüber, was alleine schon für genug Spannung sorgte.

Jedenfalls war es Gastgeber Cruz Azul, das den besseren Start erwischte und nach einer halben Stunde bereits mit 2:0 führte. Kurz danach sorgte allerdings eine Szene für Aufsehen, in die der Schiedsrichter maßgeblich verwickelt war. Azul war wieder einmal in der Offensive, Romo umdribbelte den Torhüter und brachte den Ball aufs Tor. Allerdings verhinderte die Stange einen Treffer.