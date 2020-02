Kurios: La-Liga-Spiel wegen Luftverschmutzung verschoben

Das spanische Fußball-Erstliga-Spiel zwischen SD Eibar und Real Sociedad San Sebastian ist nach einem Mülldeponie-Brand wegen der schlechten Luftverhältnisse verschoben worden. Man folge der Empfehlung der baskischen Regionalregierung, wegen der Verschmutzung möglichst keine sportlichen Aktivitäten im Freien durchzuführen, teilte der spanische Verband ( RFEF) am Samstag mit.

In der Mülldeponie der Gemeinde Zaldibar nur rund zehn Kilometer vom Eibar-Stadion entfernt hatte es am 6. Februar einen Erdrutsch gegeben, bei dem zwei Arbeiter von den Erd- und Müllmassen begraben wurden. Außerdem brach dabei ein Feuer aus, das am Samstag - neun Tage nach dem Unfall - immer noch nicht komplett gelöscht war.