Kühbauers Rückkehr ins Spielzimmer

Nur ist heute die Perspektive eine andere, er sitzt nicht auf der Tribüne, sondern steht an der Linie. Ist die Gefahr nicht groß, dass er auf der falschen Betreuerbank Platz nimmt? "Nein, denn in den fast sechs Jahren bin ich nie auf der Mattersburger Bank gesessen." Aber zumindest in die falsche Kabine könnte er gehen? "Wohl kaum. Denn tagtäglich vor dem Training ziehen sich die Mattersburger Spieler gleich neben der Gästekabine um."



In diesem Spiel hat der Mattersburger Franz Lederer erstmals Heimvorteil gegen den Mattersburger Dietmar Kühbauer. "Es ist schon etwas Besonderes, wenn es zwei Trainer aus einer kleinen Stadt in die höchste nationale Spielklasse schaffen. Darauf können wir Burgenländer, und im speziellen Mattersburger, stolz sein", sagt Lederer. Der 47-jährige Lederer hat die beiden bisherigen Duelle mit dem 40-jährigen Kühbauer verloren - im Cup gegen Admiras Amateure und in der Bundesliga jeweils in der Südstadt.