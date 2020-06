Kritik an Klopp: "Hat uns einen wunderbaren Moment ruiniert"

Es ist fast ein halbes Jahr her, dass der englische Tabellenführer Liverpool im FA-Cup gegen Drittligist Shrewsbury Town nach einem 2:2 ins Wiederholungsspiel musste. Dieses fand gerade in der Winterpause statt. "Das heißt, dass wir nicht dabei sind", sagte Klopp damals verärgert. Liverpool trat mit einem Nachwuchsteam an, gewann mit 1:0.