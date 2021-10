Krisenstimmung bei Rekordmeister Juventus Turin

Später Ausgleich

Das Verfolger-Duo Atalanta Bergamo und Lazio Rom hat es mit einem 2:2 im direkten Duell verabsäumt, sich in der Tabelle zu verbessern. Atalanta blieb am fünften, die Römer auf dem sechsten Rang. Die Gastgeber prolongierten so ihre Heimschwäche, wobei sie in der 94. Minute durch den Ausgleich von Marten de Roon überhaupt erst das Remis retteten. Sonst trafen Duvan Zapata (45.+1) bzw. Pedro (18.) und Ciro Immobile (74.).