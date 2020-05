Kreuz: "Froh, wenn das Theater vorbei ist"

Ob er denn ein paar Minuten Zeit hätte? "Natürlich", sagt Willy Kreuz. "Ich hab' ja nix zu tun. Bin ein freischaffender Künstler." Keine Zeitungen, keine Zigaretten mehr zu verkaufen? "Nein, in der Trafik meiner Frau helf' ich nur mehr sporadisch aus", erzählt der 62-Jährige. "Die meiste Zeit geh' ich mit dem Hund. So wie jetzt gerade."



Am Mittwoch, wird der Hund in den Hintergrund treten. "Ich bin schon froh, wenn das ganze Theater vorbei ist", sagt Kreuz. Theater? Ein Schauspiel wird das allemal. Mit Trainer Willy Kreuz in der Hauptrolle. Die Auslosung im ÖFB-Cup wollte es so, dass sein ASK Bad Vöslau in der 2. Runde die Profis von Rapid empfängt.