Kosovo-Teamchef Foda sorgt mit Ausschluss von drei Spielern für Aufsehen

Das Fußball-Nationalteam des Kosovo gewann am Montag in Zypern in der Nations League C gegen Zypern souverän mit 4:0. Nicht mit dabei waren der Nummer-eins-Torhüter Arijanet Muric, der bei Ipswich Town spielt, Lille-Legionär Edon Zhegrova und Florent Muslija vom SC Freiburg. Die drei waren von Teamchef Franco Foda am Sonntag heimgeschickt worden.