Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Neuer Spitzname gesucht: Wie soll das ÖFB-Team heißen?
Fast hinter jedem Nationalteam bei dieser WM steckt ein berühmter Kosename. Österreich hat noch keinen. Stimmen sie ab. Welcher Spitzname gefällt Ihnen am Besten?
Das österreichische Nationalteam hat zwar eine Hymne, die mittlerweile in aller Fanmunde ist (I am from Austria) und auch bei jedem Turnier gespielt wird. In Sachen Kosenamen stehen die Österreicher im internationalen Vergleich aber völlig im Abseits.
Wie beim großen Nachbarn Deutschland hat sich nie ein Begriff eingebürgert, der für das ÖFB-Team steht.
In Anlehnung an andere Kosenamen, die sich auf die Farben der Fahne oder das lokale Tierreich beziehen: Wie wäre es etwa mit Alpenadler oder Gipfelstürmer. Oder einfach nur die Rot-weiß-roten oder Unsere Burschen.
Welcher Name gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie hier ab:
Kommentare