Neuer Spitzname gesucht: Wie soll das ÖFB-Team heißen?

Das österreichische Nationalteam hat zwar eine Hymne, die mittlerweile in aller Fanmunde ist (I am from Austria) und auch bei jedem Turnier gespielt wird. In Sachen Kosenamen stehen die Österreicher im internationalen Vergleich aber völlig im Abseits.

Wie beim großen Nachbarn Deutschland hat sich nie ein Begriff eingebürgert, der für das ÖFB-Team steht.