Laimer feiert mit Bayern torreichen Testspielsieg gegen Liverpool

Cody Gakpo (2.), Virgil van Dijk (28.) und Luiz Dias (66.) waren für Liverpool in einem höchst unterhaltsamen Testspiel erfolgreich. Nach dem Abpfiff ging es für den Bayern-Tross zum Flughafen. Nach einem mehr als zwölfstündigen Flug soll der Charterflieger am frühen Donnerstagmorgen in München landen. Am kommenden Montag gibt es noch ein weiteres Testspiel gegen den Klub von Adi Hütter, AS Monaco.