Update zur Verletzung von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer

Am Wochenende hatte Konrad Laimer nach einem Schlag beim Testspiel gegen Leipzig verletzt ausgewechselt werden müssen. Der Fuß des ÖFB-Teamspielers war geschwollen, er hatte gestützt den Platz verlassen.

Beim sogenannten Allianz Team Day am Montag zeigte sich Laimer bei der Teampräsentation, fehlte allerdings im Mannschaftstraining. Laut der Abendzeitung liegt bei ihm keine gröbere Verletzung vor. Ob er beim Supercup am Samstag gegen Dortmund mitwirken kann, ist ungewiss.