Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Update zur Verletzung von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer

Der ÖFB-Teamspieler kann zwar noch kein Mannschaftstraining mitmachen, tauchte aber bei Bayerns Mannschaftspräsentation auf.
17.08.2026, 16:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Verletzte sich gegen Leipzig: Konrad Laimer

Am Wochenende hatte Konrad Laimer nach einem Schlag beim Testspiel gegen Leipzig verletzt ausgewechselt werden müssen. Der Fuß des ÖFB-Teamspielers war geschwollen, er hatte gestützt den Platz verlassen.

Bangen um Konrad Laimer: Der ÖFB-Star schied im Bayern-Spiel verletzt aus

Beim sogenannten Allianz Team Day am Montag zeigte sich Laimer bei der Teampräsentation, fehlte allerdings im Mannschaftstraining. Laut der Abendzeitung liegt bei ihm keine gröbere Verletzung vor. Ob er beim Supercup am Samstag gegen Dortmund mitwirken kann, ist ungewiss.

Öfb
Agenturen, hot  | 

Kommentare