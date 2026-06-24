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Fußball-WM 2026

Kolumbien gegen DR Kongo live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 treffen um 4 Uhr (live ServusTV) Kolumbien und DR Kongo aufeinander.
24.06.2026, 03:30

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FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan vs Colombia

Kolumbien ist sehr selbstbewusst. Nach dem Auftaktsieg gegen Usbekistan können die Südamerikaner das Weiterkommen schon im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM 2026 perfekt machen. Was dem Team besonders Mut macht: Alle Stars wie Luis Diaz (Bayern München) oder Jefferson Lerma (Crystal Palace) sind trotz einer langen Saison fit und offenbar in guter Form.

Nach dem starken Remis zum Auftakt gegen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo geht der vermeintliche Außenseiter DR Kongo mit Selbstvertrauen ins zweite Gruppenspiel (4 Uhr/live ServusTV).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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