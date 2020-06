Koller: "Schön spielen genügt nicht"

Und haben Sie bei der EM etwas gesehen, weshalb Sie Ihre Spielphilosophie ändern würden?

Nein. Aber wir müssen unseren Stil erst noch umsetzen. Wir können uns fußballerisch, mental und physisch immer noch steigern. Gegen die Ukraine und Rumänien war je eine Halbzeit okay. Wir müssen das aber 90 Minuten durchziehen und volle Pulle gehen.

Schweden und Irland sind schon nach zwei Spielen ausgeschieden. Sind sie nicht so stark wie angenommen? Oder wurden Sie unterm Wert geschlagen?

Ich glaube, eher unterm Wert. Wir brauchen gegen die beiden Mannschaften nicht überheblich sein. Wir sind in der Weltrangliste auf Platz 58 und sie auf 17 und 18. Wir brauchen uns aber auch nicht klein machen und wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren. Ich wehre mich jedoch gegen die Annahme, dass wir schon sicher den zweiten Platz in der Gruppe haben.

Aber vielleicht wird Österreich gar Erster?

Dafür genügt es nicht schön zu spielen. Österreich hat das daheim gegen Deutschland gemacht. Aber da muss zumindest ein Punkt her. Kroatien hat gegen Spanien auch schön gespielt und muss heimfahren.