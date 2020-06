Köln nach 2:1-Sieg vor Bundesliga-Aufstieg

Der von Peter Stöger betreute 1. FC Köln steht knapp vor der Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga. Dank des 2:1-(1:1)-Sieges bei Union Berlin am Freitagabend ist dem klaren Zweitliga-Tabellenführer der Aufstieg eigentlich nicht mehr zu nehmen. Der SC Paderborn verhinderte mit seinem 2:1-(1:1)-Erfolg in Ingolstadt, dass dieser auch schon rechnerisch an diesem Wochenende perfekt wurde.

Am 48. Geburtstag von Stöger konnten die Kölner ihre Bundesliga-Tauglichkeit zwar spielerisch nicht wirklich unter Beweis stellen, am Ende aber dank eines Doppelpacks von Patrick Helmes (25./Foulelfer, 59./Freistoß) trotzdem jubeln. Erfolgstrainer Stöger blickte nach dem Schlusspfiff schon auf das kommende Heimspiel gegen den VfL Bochum: "Nächste Woche am Ostermontag brennt die Hütte bei uns. Wir wollen den Fans zeigen, dass wir zu Hause aufsteigen wollen."

Weitere Ergebnisse:

St. Pauli - Kaiserslautern 2:3

Ingolstadt - Paderborn 1:2