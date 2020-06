Medien: Koller Kandidat in Köln

Roger Schmidt galt laut allen Kölner Medien zuletzt als Favorit auf den Trainerposten beim 1. FC Köln . Seit Montagabend ist das nicht mehr so. "Wir haben die Verhandlungen abgebrochen", erklärt Köln-Geschäftsführer Alexander Wehrle im "Express". Noch am Montag wurde laut Bild-Zeitung in einer Telefonkonferenz zwischen den Kölner Verantwortlichen und dem im Norden Afrikas urlaubenden Schmidt "diskutiert".

Der Salzburger Trainer konnte dabei laut Express "dem FC keine Gewissheit geben, dass er vorzeitig aus seinem bis 2014 laufenden Vertrag beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg aussteigen kann". Deswegen seien die Verhandlungen auch beendet worden, heißt es. Dass überhaupt noch einmal ein Gespräch stattgefunden hat, passt zum ganzen Verwirrspiel der letzten Tage. Noch am Sonntag hatte Schmidt dem KURIER über die FC-Red-Bull-Salzburg-Pressestelle ausrichten lassen, dass er seine Zukunft in Salzburg sehe. Der 1. FC Köln sucht also weiter einen Trainer. Bild und Express präsentierten gleich übereinstimmend einen neuen Kandidaten: Österreichs Teamchef Marcel Koller. Der 52-jährige österreichische Teamchef betreute den deutschen Zweitligisten schon in der Saison 2003/2004.