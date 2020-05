Knalleffekt: Keine Sperre für Hinteregger

Es handelte sich daher nicht nur um eine strittige Szene sondern zweifelsfrei um einen offensichtlichen Irrtum, weshalb der Strafsenat von der automatischen Spielsperre Abstand nehmen konnte.

Hinteregger darf damit am Mittwoch in Graz gegen Sturm für Salzburg spielen. Vom Strafsenat am Montag jeweils für ein Spiel gesperrt wurden Thomas Reifeltshammer und Gernot Trauner. Die beiden Rieder fehlen damit am Dienstag gegen Altach.