Knalleffekt: Europacup-Ausschluss von ManCity aufgehoben

Manchester City darf weiterhin im Konzert der ganz Großen in Europas Fußball mitspielen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hob am Montagvormittag das Mitte Februar ausgesprochene Urteil der UEFA auf, das eine Sperre für zwei Europacup-Saisonen vorgesehen hätte. Und auch die gegen die "Citizens" verhängte Geldstrafe von 30 Millionen wurde vom CAS auf zehn Millionen reduziert.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte den englischen Klub am 14. Februar wegen "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay drakonisch bestraft. Deshalb war Manchester City vor das höchste Sportgericht gezogen, das nun die Faktenlage anders als die UEFA bewertete. Deshalb darf der Vizemeister der Premier League, der das milde CAS-Urteil naturgemäß sofort begrüßte, ab Herbst erneut in der Champions League antreten.