Knalleffekt: Admira und Baumeister gehen wieder getrennte Wege

Erst am 8. Juni war Ernst Baumeister als Sportdirektor bei Admira präsentiert worden. Am 10. August ist diese Zusammenarbeit schon wieder beendet. Wie die Südstädter am Montag bekanntgaben, trennen sich die Wege des Ex-Teamspielers und der Südstädter.

"Nach Erreichen des Klassenerhalts haben in zahlreichen Gesprächen über die künftige sportliche Perspektive und Ausrichtung unterschiedliche Vorstellungen zu dieser Entscheidung geführt", heißt es in einer Aussendung.

Gut möglich, dass die jüngsten Transfers zur Trennung geführt haben. Die Admira verpflichtete vorige Woche den 29-jährigen Bosnier Tomislav Tomic, danach den 37-jährigen Stefan Maierhofer und schließlich am Montag den 21-jährigen Serben Nikola Pejovic, der vorige Saison bei Lokomotive Zagreb in der kroatischen Liga kein einziges Spiel absolviert hat.

Erst Ende Mai, bei der Trennung von Manager Amir Shapourzadeh, hatte der Klub betont, künftig noch mehr auf Spieler aus der eigenen Akademie setzen zu wollen.