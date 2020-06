Klose fällt vier Wochen aus

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose fällt mit einer Oberschenkelzerrung rund vier Wochen aus. Das ergaben die Untersuchungen nach der Verletzung des 35-Jährigen, wie sein Verein Lazio Rom am Dienstag mitteilte. Klose hatte die Partie der italienischen Serie A gegen Sampdoria Genua am Sonntag wegen muskulärer Probleme verpasst und sich am Montag in München untersuchen lassen.

Zwei Monate vor Beginn der WM in Brasilien verpasst der Nationalstürmer damit mindestens vier der noch ausstehenden sechs Ligaspiele. Klose hatte in dieser Saison immer wieder wegen kleinerer Blessuren gefehlt.