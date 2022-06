Klarstellung vom ÖFB nach Schöttels Gespräch mit Hinteregger

Der ÖFB hatte am Rande der Nations League Negativschlagzeilen um seinen Teamspieler Hinteregger behandeln müssen. Dieser fehlt dem Team zwar aktuell verletzt, war am Donnerstag aber in Erklärungsnot geraten, nachdem seine Geschäftsbeziehung zum umstrittenen Lokalpolitiker Heinrich Sickl (FPÖ) vom freien Journalisten Michael Bonvalot worden war.

Kick in der Heimat

Gemeinsam mit Sickl, der als Förderer der rechtsextremen Identitären Bewegung gilt, wollte Hinteregger das Amateur-Kleinfeld-Fußballturnier „Hinti-Cup“ in seinem Kärntner Heimatort Sirnitz austragen. Hinteregger betonte zuletzt, nichts von Sickls Vorgeschichte gewusst zu haben. Er erklärte, die Geschäftsbeziehung per sofort zu beenden. Und distanzierte sich von rechtsextremer Gesinnung.