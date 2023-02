Klarer Salzburg-Sieg gegen Lustenau, WSG Tirol fixiert Klub-Rekord

Die nur 7.507 Fans im Stadion mussten sich jedoch lange gedulden. Die von Trainer Jaissle geforderte Reaktion nach dem Aus im Cup ließ auf sich warten. Wie schon gegen Sturm wachten die Salzburger erst nach der Pause richtig auf. Dabei hatte es gerade einmal acht Sekunden gedauert, bis Sucic den ersten Torschuss abgab. Doch von Sekunde neun an bekamen die Zuschauer Schonkost serviert. Die Hausherren traten gegen den Aufsteiger zwar dominant auf, im Spiel nach vorne waren sie jedoch oft zu ungenau, es fehlte die Selbstverständlichkeit. Eine gewisse Unsicherheit war zu spüren. Halbchancen von Fernando (20.), Solet (25.), Okafor (37.) und Pavlovic (45.) waren alles, was Salzburg in der Offensive zusammenbrachte. Lustenau verteidigte brav, die erhofften Nadelstiche in der Offensive blieben jedoch aus.