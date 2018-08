Klarer Bayern-Sieg im Supercup - Streitthema Videobeweis

Eigentlich sollte der deutsche Supercup - das Duell des Meisters gegen den Pokalsieger - nach den positiven WM-Erfahrungen ein Neustart für den Videobeweis in Deutschland sein. Stattdessen geriet der klare 5:0-Sieg des deutschen Meisters Bayern München über Eintracht Frankfurt - beim Pflichtspieldebüt des Österreichers Adi Hütter auf der Trainerbank der Frankfurter - beinahe zur Nebensache, so strittig war das Thema VAR.

Gleich in zwei Szenen traf der Schiedsrichter Marco Fritz klare Fehlentscheidungen: Kurz vor der Pause säbelte Mats Hummels als letzter Mann in die Beine von Mijat Gacinovic, der Unparteiische griff zur Gelben Karte - Rot wäre unstrittig zu geben gewesen, aber der Videoassistent griff nicht ein. Aber auch ein Frankfurter hätte vorzeitig unter die Dusche gehen müssen: Kapitän David Abraham schlug Robert Lewandowski mit dem Ellenbogen ins Gesicht, der Pole musste mit einem Cut vom Platz. Auch hier verzichtete der Videoreferee darauf, die Gelbe Karte in eine Rote zu korrigieren.