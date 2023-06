Klarer Sieg gegen Honduras: Mexiko mit perfektem Start in Gold Cup

In Pool A ĂŒbernahm Trinidad und Tobago mit einem 3:0 gegen St. Kitts und Nevis die FĂŒhrung vor den USA, die am Samstag gegen Jamaika 1:1 gespielt hatten. Der Gold Cup ist die seit 1991 alle zwei Jahre in der Regel in den USA ausgetragene Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik.