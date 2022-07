Dass deutsche Bundesliga-Vereine ihre Vorbereitung in Österreich absolvieren ist keine Seltenheit. Jahr für Jahre reisen die Top-Klubs an, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Aktuell ist etwa Werder Bremen zu Gast im Zillertal in Tirol. Genauer gesagt in Zell am Ziller.

Soweit, so ungewöhnlich. Im Rahmen des Trainingslagers sorgte allerdings die Social-Media-Abteilung des Klubs für Aufsehen. Die Bremer posteten ein Bild von der Örtlichkeit, im Hintergrund ist das Bergpanorama zu sehen. Aber auch ein Infostand der FPÖ. Denn an diesem Tag hatte die Partei eine Veranstaltung in Zell am Ziller geplant, mit dabei auch Parteiobmann Herbert Kickl.

Ungeliebte Nachbarn

Auf dem Bild des Bundesliga-Klubs ist daher auch die Veranstaltungskulisse der FPÖ zu sehen. Was zu folgendem Statement führte: "Wir fühlen uns hier so sehr zuhause, dass wir auch hier im Zillertal dafür einstehen: Klare Kante gegen Nazis."