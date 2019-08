Ein Kicker setzt sich für Helmpflicht im Profifußball ein

Das Tragen von Helmen ist in vielen Sportarten nichts Ungewöhnliches. Radfahren, American Football und Skifahren sind gängige Beispiele dafür. Dass zukünftig auch Fußballer ihrer Leidenschaft nur noch mit Kopfschutz nachgehen dürfen, klingt dagegen relativ eigenartig. Diese sonderbare Idee stammt vom Paderborner-Profi Klaus Gjasula und hat auch eine spezielle Vorgeschichte.

Der 1,90 Meter große Deutsch-Albaner hatte sich im Oktober 2013 bei einem Kopfballduell einen Jochbeinbruch zugezogen. Ein prägendes Erlebnis im Leben des 29-Jährigen, das seine Fußballkarriere von jenem Tag an verändern sollte, zumindest was seine Sportausrüstung angeht. Gjasula trägt seit diesem Vorfall ausnahmslos in jeder Partie einen Helm. "Der Helm gibt mir einfach das Gefühl, dass nichts passieren kann", sagt der Defensivspieler.