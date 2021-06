Kevin Friesenbichler wechselt zum lettischen Erstligisten RFS

Seine Profikarriere begann der 27-Jährige beim deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München, als man für den damals 16-Jährigen 500.000 Euro Ablöse zahlte. "Als Vertreter der U-19 war der neue Stürmer nicht zu stoppen - 27 Tore in 37 Spielen", ließ der Verein in der Aussendung verlauten. "Herr Friesenbichler hat alle österreichischen Jugendmannschaften vertreten. Er hat 19 Spiele für die U-21 bestritten und acht Tore erzielt. Im Laufe seiner Karriere hat er mit Austria Wien zweimal an der UEFA Europa League teilgenommen, wo er in neun Spielen mit zwei Toren und einer Vorlage herausragte.