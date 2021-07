Keine Länderspiele mehr im August?

Eingewilligt hat die UEFA auch in höhere Entschädigungszahlungen für die Abstellung der Nationalspieler. Für die EM in Polen und der Ukraine sollten eigentlich insgesamt 55 Millionen Euro an die Vereine fließen. Dieser Betrag werde deutlich höher ausfallen, hieß es in der Mitteilung der ECA. Die tatsächliche Summe werde die UEFA am 22. März bei ihrem Kongress in Istanbul bekanntgeben. Für die EM 2016 werde der Betrag noch einmal erhöht.

Darüber hinaus werde die UEFA beginnend mit der EURO 2012 die Nationalspieler versichern. Ziel der Klubs ist es, dass künftig alle bei europäischen Vereinen spielenden Profis unabhängig von ihrer Herkunft von ihren Verbänden gegen Verletzungen im Nationaltrikot abgesichert sind. Bislang tragen die Klubs das finanzielle Hauptrisiko. "Ich danke der UEFA und besonders UEFA-Präsident Michael Platini aufrichtig im Namen aller europäischen Vereine", sagte Rummenigge.

Die gemeinsame Absichtserklärung von ECA und UEFA wird zum 1. Juni wirksam und läuft bis 30. Mai 2018. Gefordert wird darin auch, dass alle Kontinentalturniere am Saisonende bis Mitte Juli abgeschlossen sein sollen und Spieler pro Jahr nicht mehr als ein Turnier bestreiten