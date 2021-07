Kein Sieger bei Ried gegen Grödig

So ist der Fußball. Zwei Euro ins Phrasenschwein. Ried spielte, dass man am Liebsten wegschaute, lud Grödig höflich zum Toreschießen ein, was die Gäste auch dankend durch Reyna und Schütz annahmen. Tomi hätte nach der Pause erhöhen können, ein Tor von Cabrera wurde zu Recht nicht anerkannt.

Ried agierte inferior und schlug praktisch aus dem Nichts zurück. Zunächst verkürzte Fröschl auf 1:2. Dann verjuxten die Grödiger weitere Chancen, ehe Elsneg eine Minute vor dem Ende ausglich. Eine kuriose Partie mit einem schmeichelhaften Ergebnis für Ried.

