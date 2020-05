Kein Lohn für Salzburgs Aufwand

Die attraktive Begegnung hätte sich mehr als 10.350 Zuschauer verdient. Die Partie hatte fast alles, was ein gutes Fußballspiel ausmacht. Nur eines fehlte: die ganz großen Chancen.



Näher einem Tor war zunächst Salzburg: Schiemer zwang Athletic-Keeper Gorka Iraizoz mit einem platzierten Schuss zu einer Glanzparade (15.). Einen Cziommer-Schuss konnte Athletics Keeper ebenfalls abwehren (27.).



In Führung gingen aber die Basken. Die Salzburger hatten nach einer Attacke gegen Svento am gegnerischen Strafraum Foul reklamiert. Schiedsrichter Todorov ließ - wie so oft in der Partie - weiterspielen. Bilbao nützte die Unordnung beim Gegner, Herrera traf nach einem tollen Lochpass von Munain - 1:0 (37.).



Das erste Gegentor im fünften Europacup-Heimspiel in dieser Saison brachte Salzburg aus dem Konzept. Die technisch besseren Basken kontrollierten nun 20 Minuten das Spiel.