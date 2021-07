Kehlkopfkrebs: Schocknachricht für Geschäftsführer des AC Milan

Der Geschäftsführer des italienischen Fußball-Klubs AC Milan, Ivan Gazidis, ist an Kehlkopfkrebs erkrankt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Ärzte gingen davon aus, dass Gazidis vollständig genesen werde. "Natürlich gibt es nie einen guten Moment für eine Krebsdiagnose. Aber ich habe eine sehr heilbare Form von Krebs und eine positive Diagnose", erklärte der 56-Jährige in der Mitteilung auf der Vereins-Homepage.

Der in Südafrika geborene und mit seiner Familie als Kind nach Großbritannien gekommene Gazidis will die Geschäfte von Milan zumindest teilweise weiterhin fortführen.