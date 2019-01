Katar belegt Alkohol vor Fußball-WM mit Extrasteuer

Schlechte Nachrichten für Fußball-Fans, die die Weltmeisterschaft 2022 in Katar vor Ort genießen und dabei ein Bier trinken wollen: Seit 1. Jänner 2019 sind die Preise für Alkohol in dem arabischen Emirat erheblich gestiegen. Einem Bericht der New York Times zufolge liegt der Preis für eine Palette Bier mit 24 Dosen knapp unter 100 Euro.

Grund dafür ist eine neue Konsumsteuer, die seit Jahresbeginn "gesundheitsschädliche Güter" betrifft. Dass Alkohol unter diese Regelung fällt, verwundert kaum, dass auch Schweinefleisch-Importe betroffen sind, dagegen schon eher. Auch die Preise für Energy-Drinks und Tabak sind von einer Preisverdopplung betroffen. Zuckerreiche Softdrinks werden mit einer 50-prozentigen Steuer belegt.

Alkoholkonsum soll bei der Weltmeisterschaft 2022 streng limitiert sein. Geplant sind etwa eigens dafür ausgewiesene Bereiche.