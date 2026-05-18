Kapitän Jürgen Heil: Von Hartberg über Mallorca zu Sturm Graz

Eine Einladung von Brigitte Annerl kann kaum ausgeschlagen werden: Auch heuer lädt die Hartberg-Präsidentin wieder Spieler, Trainer und Klub-Mitarbeiter zu einem mehrtägigen Party-Ausflug nach Mallorca ein. Ex-Trainer Manfred Schmid, der seine Amtszeit mit dem für Hartberg historischen 3:1 in Salzburg beendet hat, ist auf der spanischen Insel ebenso dabei wie Assistenztrainer, die auch noch den Verein verlassen. Neben der guten Stimmung ist Annerl auch wichtig, noch zu versuchen, ihren Kapitän zu überreden.

Jürgen Heil will die Oststeirer nach elf Jahren verlassen. Der Wunsch des 29-Jährigen, die Trainerfrage rasch zu beantworten, wurde nicht erfüllt. Von Mallorca nach Graz Da Annerl bereits bei der letzten Vertragsverlängerung mit dem Dauerläufer geholfen hat, will sie es heuer wieder versuchen. Doch die Chancen stehen schlecht: Heil soll laut KURIER-Informationen nach der Rückkehr aus Mallorca noch diese Woche bei Sturm unterschreiben. Über den nahen Transfer berichtete zuerst Sky. Der Vizemeister würde sich damit gegen die Austria durchsetzen. Coach Ingolitsch sieht den Routinier, der in Graz lebt, auf der rechten Seite. Die Position wird frei, Leihspieler Gazibegovic wurde wieder nach Köln verabschiedet.