Kantersieg gegen West Bromwich: ManCity vorerst Tabellenführer

Manchester City ist am Dienstagabend in der 20. Runde der englischen Premier League an die Tabellenspitze gestürmt. Die "Citizens" feierten einen 5:0-Auswärtssieg über den Tabellenvorletzten West Bromwich. Damit liegt das Team von Pep Guardiola nun einen Zähler vor Rekordmeister Manchester United, der am Mittwoch Schlusslicht Sheffield United empfängt. Der Vorsprung auf Titelverteidiger Liverpool beträgt nach dem sechsten Erfolg en suite bereits sieben Punkte.