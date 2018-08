"Kanaken" und "Kartoffeln": Spaltung im DFB-Team

Die Deutschen haben das schmerzhafte WM-Aus längst nicht verdaut, nach den Ursachen wird weiterhin gesucht. Nun bringt ein Bericht des deutschen Magazins Spiegel tiefere Einblicke in das deutsche Nationalteam. Gruppenbildungen soll es im DFB-Team in der jüngeren Vergangenheit gegeben haben, und zwar nicht etwa auf diejenigen, die Playstation auf der einen, bzw. Nintendo auf der anderen Seite bevorzugen. Nein, die Spaltung soll aufgrund ethnischer Wurzeln von Mitgliedern der so oft gepriesenen Multi-Kulti-Nationalmannschaft entstanden sein.

Auf der einen Seite sollen dem Spiegel-Bericht zufolge die " Kanaken", auf der anderen die " Kartoffeln" stehen. Spieler wie Jerome Boateng, Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die allesamt einen Migrationshintergrund haben, vertreten demnach die Ersteren. "Kanake“ ist bekanntlich ein deutsches Schimpfwort für Ausländer. Als "Kartoffeln" bezeichnen in Deutschland viele Bürger ausländischer Herkunft, vorwiegend türkischer, die Deutschen. In dieser Clique stünden demnach die beiden Bayern-Profis Thomas Müller und Mats Hummels.