Kampl wechselt nach Dortmund

Kevin Kampl war der beste Fußballer der Bundesliga-Herbstsaison. Im Frühjahr wird der Slowene allerdings nicht mehr für Salzburg und auch nicht mehr in Österreich spielen.

Seit Montag ist fix, dass der 24-Jährige in die Deutsche Bundesliga wechseln wird, aber nicht, wie spekuliert worden ist, zu Leverkusen, Schalke oder Hoffenheim, sondern nach Dortmund. Dass Kampl bei der Borussia hoch im Kurs steht, hat der KURIER schon vergangenen Dienstag berichtet. Der Slowene hatte in Salzburg zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2019, allerdings auch eine Ausstiegsklausel aus seinem Kontrakt. Diese lag laut Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick im „zweistelligen“ Millionenbereich.

In seinem alten Kontrakt soll diese Ausstiegsklausel noch bis zu 18 Millionen Euro betragen haben. Durch eine Vertragsverlängerung im Sommer wurde diese allerdings gesenkt. Auch in Dortmund erhielt Kampl einen langfristigen Vertrag, dieser läuft – wie sein alter Kontrakt in Salzburg – bis 2019.

Über die Zukunft Kampls hatte es wilde Spekulationen gegeben, die auch von Ralf Rangnick angeheizt worden sind. „Ich kann mir vorstellen, dass Kevin Kampl vielleicht zu uns nach Leipzig kommt“, sagte Rangnick zuletzt noch der Sportbild. Doch der Deutsche wusste auch: „Letztendlich liegt die Entscheidung ganz allein beim Spieler.“ Und diese ist gegen Red Bull gefallen.