Kaltstart in ein heißes Frühjahr

Sein Debüt als Cheftrainer gibt in Ried Michael Angerschmid. Eigentlich hätte Angerschmid ja schon im Dezember gegen den WAC erstmals als „Chef“ auf der Bank sitzen sollen, die Partie musste allerdings damals abgesagt werden und sorgt dafür, dass die Innviertler gleich einmal mit drei Partien innerhalb einer Woche ins Frühjahr starten, das Match gegen die Kärntner wird am Mittwoch nachgetragen. Gegen Innsbruck sollte es heute aber klappen. Der Platz im Innviertel war am Freitag schon zu zwei Drittel vom Schnee befreit. „Den Rest schaffen wir auch noch“, sagt Angerschmid. Kogler rechnet mit einem Einsatz: „Man will es durchpeitschen, weil der Termindruck so extrem ist.“

Unklar war die Situation in der Südstadt gewesen. Nach der gestrigen Kommissionierung stand aber fest: Admira darf heute Wr. Neustadt zum Niederösterreich-Derby laden. „Es wird kein schöner Platz sein“, behauptet Admira-Trainer Dietmar Kühbauer. Der Gastgeber hat sich mit sechs Neuzugängen verstärkt, im Fokus steht dabei Ex-Teamtormann Jürgen Macho, der neuen Rückhalt geben soll.

Die Partie WAC gegen Salzburg wurde bereits am Donnerstag abgesagt.