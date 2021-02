Juventus verlor den Hit, Milan blamiert sich

Sieben Punkte fehlen der „Alten Dame“ auf Rang eins, wobei sie eine Partie weniger ausgetragen hat. Napoli konnte als neuer Vierter den Abstand zum Führenden auf neun Zähler verringern. Die AS Roma (am Sonntag gegen Udinese) und Lazio Rom liegen punktgleich dahinter. Lazio tritt am Sonntag bei Inter Mailand an, wobei der Zweite mit einem Sieg den Lokalrivalen von der Spitze verdrängen und um einen Punkt vorbeiziehen kann.

Elfmeter entschied

Für Napoli avancierte Lorenzo Insigne mit einem Elfmeter (31.) zum Matchwinner. Auf der anderen Seite blieben die Offensivbemühungen von Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Federico Chiesa und Co. unbelohnt. Napoli brachte eine Serie von drei sieglosen Pflichtspielen hinter sich und befindet sich mit zwei Zählern Rückstand nun im Windschatten von Juve.