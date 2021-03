Juventus verliert und vergibt damit die wohl letzte Meisterchance

Juventus Turin hat am Sonntag wohl die letzte realistische Chance auf den italienischen Meistertitel verspielt. Der Rekordchampion kassierte gegen den Tabellen-16. Benevento eine überraschende 0:1-Niederlage und liegt damit elf Partien vor Schluss schon zehn Punkte hinter Spitzenreiter Inter Mailand. Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Adolfo Gaich in der 69. Minute. Zuletzt ging der "Scudetto" 2011 nicht an Juventus, damals triumphierte AC Milan.

Die Turiner schieden erst vor eineinhalb Wochen bereits im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Porto aus.