Juventus dank Ronaldo-Doppelpack vor Einzug ins Cupfinale

Juventus Turin befindet sich dank Cristiano Ronaldo auf gutem Weg, zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren das italienische Fußball-Cupfinale zu erreichen. Der Meister gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand am Dienstag auswärts mit 2:1 (2:1). Ronaldo nutzte nach früher Inter-Führung durch Lautaro Martinez (9.) erst einen Foulelfmeter (26.) und dann einen groben Fehler in Inters Hintermannschaft (35.), um das Spiel zu drehen.