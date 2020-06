Junge mit alten Mattersburger Tugenden

Zwei der Youngsters gehören schon zum alten Eisen, hatten am Dienstag einen runden Feiertag.



Lukas Rath, seit Jänner 20 Jahre alt, hat trotz einiger Verletzungspausen gegen die Austria sein 50. Ligaspiel absolviert. Patrick Farkas, der im September 20 Jahre wird, war gar schon zum 70. Mal im Liga-Einsatz. Immerhin schon elf Mal durfte der 17-jährige Christian Gartner spielen. "Wenn er sein Potenzial umsetzt, dann sind wir nach vorne variabler", meint Lederer über das Talent.



Derzeit setzen die jungen Mattersburger alte Tugenden um. Sie stehen kompakt, halten dagegen und schalten schnell auf Angriff um. Und sie haben mit Ilco Naumoski derzeit einen großartigen Fußballer in Hochform in ihren Reihen.



Naumoski, gegen die Austria Kapitän, sagt: "Wir haben doch viel mehr Herz gezeigt. Und waren mit Leidenschaft dabei. Da wächst etwas zusammen." Sein Vorgänger als Kapitän ist momentan nur in der Jokerrolle. Michael Mörz, bald 32, erzielte gegen die Wiener Tor Nr. 2. "Wenn es so weitergeht, werden wir noch Meister." Er hätte aber nicht betonen müssen, dass er dies im Scherz gemeint hat. "Aber wir können uns nach oben orientieren."